Бойцы ВС РФ под огнем артиллерии ВСУ разбили два пулеметных расчета противника

Минобороны РФ Младший сержант Фируз Якупов в составе гаубичной самоходно-артиллерийской батареи уничтожил два пулеметных расчета ВСУ и 20 украинских боевиков, находясь при этом под огнем артиллерии противника.
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