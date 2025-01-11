Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Андрей Клинцевич: Все понимают, что случилось с погибшим самолётом. Но западные спецслужбы хотят использовать трагедию

Андрей Клинцевич: Все понимают, что случилось с погибшим самолётом. Но западные спецслужбы хотят использовать трагедию

Авиакатастрофа в Актау: «Азербайджан — не вассал Турции, как Белоруссия не вассал России. Президенты все поняли» Михаил Зубов На фото: крушение самолета под Актау (Фото: Пресс-служба МЧС Казахстана/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Клинцевич Авиакатастрофа в казахстанском Актау используется западными спецслужбами для того, чтобы поссорить Россию и Азербайджан.

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