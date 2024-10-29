Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • radiofree
    Куда не плюнь,одни воры и мошенники,но что бы солдат обворовывать,это из ряда вон,10 лет как минимум.Задержаны сотрудн...
  • Федор Родников
    Вешать не тратя пуль на такую мерзость.Задержаны сотрудн...
  • Надежда Кувыкина
    Да уж. Жаль, что их осудят только за мошенничество, я бы сразу по законам военного времени расстрелять.    Кто то кро...Задержаны сотрудн...

Вот стоит в Варшаве картонный украинец, погибший в 25 лет на войне, которую Украина ведёт с русскими. В голове у него — сквозное отверстие для польского лица. А может быть, он так и погиб — от снаряда в голову, а может, ему вообще голову оторвало

Вот стоит в Варшаве картонный украинец, погибший в 25 лет на войне, которую Украина ведёт с русскими. В голове у него — сквозное отверстие для польского лица. А может быть, он так и погиб — от снаряда в голову, а может, ему вообще голову оторвало

В Варшаве установили стенды — ростовые фотографии погибших бойцов ВСУ. Указали годы их рождения и смерти и вырезали им лица, а в получившиеся отверстия прохожим предложили просовывать свои физиономии, фотографироваться и чувствовать себя героями.

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