На Ниве и «буханке» теперь можно гонять по трассам Дакара! (видео)

У посвященной легендарному ралли-рейду компьютерной игры Dakar the Game вышло интересное обновление – издатель Saber Interactive опубликовал на онлайн-сервисе Steam пакет Dakar Desert Rally – Classics Vehicle Pack #2.
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