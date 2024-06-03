Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил ремонт дорог в регионе

В ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул необходимость не только выявлять дефекты в работе дорожников, но и предотвращать их появление.
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