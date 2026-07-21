Потеря слуха, закрытые проекты и жизнь с мамой: через что проходит Борис Корчевников

Летом 2025 года в прессе появились сообщения о том, что Борис Корчевников временно оставляет телевизионную карьеру из-за ухудшения здоровья.
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