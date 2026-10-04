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Север Пресс

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В Салехарде автомобиль слетел с дороги и опрокинулся: есть пострадавший

В Салехарде автомобиль слетел с дороги и опрокинулся: есть пострадавший

В Салехарде случилось ДТП с опрокидыванием автомобиля. В аварии пострадал один человек, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

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