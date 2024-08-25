Тело убитой в Африке челябинки прибудет на родину уже сегодня

Девушку зарезал местный житель, который хотел на ней жениться.Сегодня, 25 августа, в Челябинск будут доставлены останки 29-летней преподавательницы, трагически погибшей на острове Маврикий, что в Индийском океане.
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