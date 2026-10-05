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«Я сам разберусь»: почему подросток отвергает даже хорошие советы родителей

«Я сам разберусь»: почему подросток отвергает даже хорошие советы родителей

Отвечает психолог-профориентолог фото: önder kanbur/Getty Images«Мой сын всегда был самостоятельным. В детстве он не любил, когда я слишком сильно помогала — сам завязывал шнурки, сам собирал портфель, сам решал, что надеть.

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