Как въехать в Россию после 1 июля без QR-кода? Юрист Вадим Коженов отвечает

Обя­зан ли каж­дый ино­стра­нец ска­чать RU ID перед въез­дом в Рос­сию? Что гово­рят погра­нич­ни­ки тем, у кого нет QR-кода? Явля­ет­ся ли нор­ма зако­на о RU ID по-преж­не­му реко­мен­да­тель­ной? И какой алго­ритм дей­ствий сове­ту­ет юрист, если код не при­шёл, но биле­ты уже куп­ле­ны? Юрист Вадим Коже­нов отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни­ков в ЕС.