Как въехать в Россию после 1 июля без QR-кода? Юрист Вадим Коженов отвечает

Обязан ли каждый иностранец скачать RU ID перед въездом в Россию? Что говорят пограничники тем, у кого нет QR-кода? Является ли норма закона о RU ID по-прежнему рекомендательной? И какой алгоритм действий советует юрист, если код не пришёл, но билеты уже куплены? Юрист Вадим Коженов ответил на вопросы российских соотечественников в ЕС.
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