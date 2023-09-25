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Хамзат Чимаев: «Я размажу Косту, а потом пойду за Стриклендом!»

«Размажу Паоло Косту, а затем разберусь с Иззи Адесаньей или Стриклендом. Стрикленд, я иду за тобой!» – заявил боец UFC Хамзат Чимаев.

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