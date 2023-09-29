Эксперт: Китай может предложить урегулирование на Украине

Научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан заявил РИА Новости, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй изучил позиции и требования сторон конфликта на Украине.
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