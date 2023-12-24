С юмором о жизненном: 15 переписок, в которых многие из нас узнают себя

Ежедневно мы обсуждаем свои насущные проблемы в переписке. Какой бы сложной не была ситуация, всегда хочется сохранять позитивный настрой, согласны? Хорошо тем, кто умеет даже обычную ситуацию обыграть с юмором, вызывая улыбку у собеседника.
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