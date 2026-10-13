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От $27 до Нобелевской премии: история Мухаммеда Юнуса и идеи микрокредитов

20 лет назад, 13 октября 2006 года Нобелевский комитет объявил лауреатов премии мира: ими стали бангладешский экономист Мухаммед Юнус и основанный им Grameen Bank.

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