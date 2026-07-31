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«Россия сохраняет историческое наследие»: Инна Святенко о культурном коде, единстве людей и изменениях общества

«Россия сохраняет историческое наследие»: Инна Святенко о культурном коде, единстве людей и изменениях общества

Зампредседателя Совета Федерации — о запросе общества на Победу, новой политической элите, роли женщин и будущем страныПоследние годы изменили не только страну, но и людей.

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