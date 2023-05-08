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Сомнолог Мелехин объяснил, как влиет будильник на состояние человека по утрам

Сомнолог Мелехин объяснил, как влиет будильник на состояние человека по утрам

Будильник однозначно является фактором стресса и искусственно созданной тревоги для нервной системы человека, заявил сомнолог Алексей Мелехин.

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