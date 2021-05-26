Как сделать резинку для волос своими руками — 5 мастер-классов

А ваши дети тоже постоянно теряют резинки для волос? Доказано опытным путем: сколько бы резинок не было в доме, сколько бы не покупалось оптом, сколько бы не приносили в подарок друзья и родственники, все равно они бесследно исчезают в недрах дома.