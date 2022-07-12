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Reuters: США опасаются подорожания нефти до 140 долларов за баррель

Reuters: США опасаются подорожания нефти до 140 долларов за баррель

Global look press/Nikolay Gyngazov нефть США намерены добиться установления предельной цены на российскую нефть и введения механизма, позволяющего России заключать договоры на страхование и перевозки топлива лишь при соблюдении первого условия.

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