Reuters: США опасаются подорожания нефти до 140 долларов за баррель

Global look press/Nikolay Gyngazov нефть США намерены добиться установления предельной цены на российскую нефть и введения механизма, позволяющего России заключать договоры на страхование и перевозки топлива лишь при соблюдении первого условия.
Global look press/Nikolay Gyngazov нефть США намерены добиться установления предельной цены на российскую нефть и введения механизма, позволяющего России заключать договоры на страхование и перевозки топлива лишь при соблюдении первого условия.
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