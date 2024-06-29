Михаил Делягин: "Я что, больной или едрос - на правду обижаться?"

Анатолий Зотов

А что все на Госдуму накинулись? У нас законов что ли нет? Разве можно по закону давать гражданство без знания русского? Дают. Разве можно жить нелегально в стране? Живут. И так далее. Если существующие законы не выполняются, то новые не помогут. За нарушение законов наказание должно быть неотвратимым. Тогда и порядок будет. По впечатлениям один Бастрыкин и СК работает. А полиция где?