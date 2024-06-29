Депутат Госдумы Михаил Делягин среди прочих своих коллег принял участие в дискуссии после заявления главы СКР Александра Бастрыкина о "Госдуре"… Тут нет опечатки.
Михаил Делягин: "Я что, больной или едрос - на правду обижаться?"
Комментарии
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Анатолий Зотов
А что все на Госдуму накинулись? У нас законов что ли нет? Разве можно по закону давать гражданство без знания русского? Дают. Разве можно жить нелегально в стране? Живут. И так далее. Если существующие законы не выполняются, то новые не помогут. За нарушение законов наказание должно быть неотвратимым. Тогда и порядок будет. По впечатлениям один Бастрыкин и СК работает. А полиция где?
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2 час.
Нина Попова
Почему не лишают родительских прав новоявленных граждан нашей страны за агрессивность их отпрысков?
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2 час.
A
Andrey
Тех, кто может работать в госдуре единицы! Туда лезут не для работы, а для хорошей получки и пенсии.
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16 мин.
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