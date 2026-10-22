Театр является ведущим общественным институтом, обладающим великой нравственной миссией, заявил президент России Владимир Путин 22 октября на съезде Союза театральных деятелей.
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