Сергей Миронов пообещал отстоять рынок для садоводов в Хабаровске

Председатель партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ", руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов в ходе рабочего визита в Хабаровский край посетил сельскохозяйственный рынок для садоводов, расположенный в районе остановки общественного транспорта "Химфармзавод".