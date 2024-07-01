Сергей Миронов пообещал отстоять рынок для садоводов в Хабаровске

Председатель партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ", руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов в ходе рабочего визита в Хабаровский край посетил сельскохозяйственный рынок для садоводов, расположенный в районе остановки общественного транспорта "Химфармзавод".
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