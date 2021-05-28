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«Локомотив» интересуется Лассина Траоре из «Аякса». За 20-летнего форварда просят 10 млн евро

«Локомотив» интересуется нападающим «Аякса» Лассина Траоре. Амстердамский клуб готов отпустить 20-летнего форварда и просит за него порядка 10 миллионов евро, сообщает Voetbalzone со ссылкой на De Telegraaf.

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