Дмитрий Аграновский: Трудовая миграция — это огромный бизнес, куда лезть опасно

В миграционной политике Россия наступает на те же грабли, что и ЕС Вера Жердева Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Современная миграционная политика ЕС может привести Европу к гражданской войне — такой печальный для Старого Света прогноз сделал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети.