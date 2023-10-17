Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Александр Цапенко
    Должны отдать жизнь за свободу и независимость своей исторической Родины - Израиля! Всех их в ЦАХАЛ!Посол РФ в Израил...
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Дмитрий Аграновский: Трудовая миграция — это огромный бизнес, куда лезть опасно

Дмитрий Аграновский: Трудовая миграция — это огромный бизнес, куда лезть опасно

В миграционной политике Россия наступает на те же грабли, что и ЕС Вера Жердева Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Современная миграционная политика ЕС может привести Европу к гражданской войне — такой печальный для Старого Света прогноз сделал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети.

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