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"Сложности для ВСУ". Запад поднял вой из-за пасхального перемирия

"Сложности для ВСУ". Запад поднял вой из-за пасхального перемирия

Выбранный момент, исключительная краткость, внезапный и односторонний характер. Если союзникам Украины и требовались какие-либо доказательства вопиющего цинизма Москвы в вопросах мира, то объявление о незамедлительном пасхальном перемирии лишний раз это доказало.

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Комментарии
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Eduard
Они что не понимают,что Зеленским кукловодят из Лондона? Там всё ршают! Умирают не англичанеа украинцы так что им всё равно!
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