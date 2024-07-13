Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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НА ВОЕННЫХ БАЗАХ БОЕВАЯ ТРЕВОГА, ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ РУССКИЕ АРЕСТЫ: ИЗ РОССИИ ДЕЛАЮТ ПУГАЛО ДЛЯ ВСЕГО ЗАПАДА. МЫ МОЛЧИМ

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Комментарии
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Eduard
Мы не пугала,это они воры! Нагло воруют все отденег до целых стран ихоть ссы в глаза делают смиренный вид!
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13 час.
Eduard
Пора отделать зажратую Европу!
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13 час.
Eduard
Причем европейцы обнаглели до того,что воруют не стестнячсь.Эти самозвпнцы которые Украине никто ,пытаются уверить что Россия Украину &quot;ворует&quot;. Это ка? Там говорят по-русски!Это как США бы Аляску &quot;воровала&quot; свою! Наглые они!
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13 час.

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