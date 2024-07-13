Мы не пугала,это они воры! Нагло воруют все отденег до целых стран ихоть ссы в глаза делают смиренный вид!

Eduard

Причем европейцы обнаглели до того,что воруют не стестнячсь.Эти самозвпнцы которые Украине никто ,пытаются уверить что Россия Украину "ворует". Это ка? Там говорят по-русски!Это как США бы Аляску "воровала" свою! Наглые они!