BBC: онкологи заявили о прорыве в лечении рака шейки матки

Учёные заявили о крупнейшем прорыве в области лечения рака шейки матки. Помимо лучевой терапии теперь они предлагают использовать набор относительно недорогих лекарств, сильно повышающих эффективность лечения.
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