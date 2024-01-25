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Вы не поверите, сколько: раскрыт гонорар актера Петрова за съемочный день

Вы не поверите, сколько: раскрыт гонорар актера Петрова за съемочный день

Александр Петров — едва ли не самый востребованный и высокооплачиваемый актер в России. Заполучить в свой проект именно этого артиста мечтают буквально все серьезные — и не очень — режиссеры страны.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Да вообще не интересно сколько получает этот скоморох А вот кто ему платит - очень интересно. Из бюджета России? Пусть попробует сам заработать - вот тогда и посмотрим на его способности. Пока скоморохам в России так платят из бюджета - ничего в России не будет - ни дорог, ни жилья и людей русских не будет.
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9 час.
Наталья Иванова
Сейчас будем ждать когда Россию обосрёт.
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9 час.

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