Вы не поверите, сколько: раскрыт гонорар актера Петрова за съемочный день

Наталья Иванова

Да вообще не интересно сколько получает этот скоморох А вот кто ему платит - очень интересно. Из бюджета России? Пусть попробует сам заработать - вот тогда и посмотрим на его способности. Пока скоморохам в России так платят из бюджета - ничего в России не будет - ни дорог, ни жилья и людей русских не будет.