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Что скрывает смерть главного свидетеля самого грязного скандала Америки

Что скрывает смерть главного свидетеля самого грязного скандала Америки

«Жертв элитной сети педофилов устраняют, чтобы скрыть правду». Именно такой стала общественная реакция на загадочную смерть женщины, которая была ключевым свидетелем в одной из самых скандальных и грязных уголовных историй современных Соединенных Штатов.

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Комментарии
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Алексей Тан
Что скрывает смерть главного свидетеля самого грязного ==== ОНА (смерть) скрывает, многочисленную группу &quot;людей&quot;... помазанную одной &quot;жидкостью&quot;... Ключевых, связанных с мировой политикой!!...и скрывает не ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ число представителей, определённой группы людей, (к которой и относился убиённый Эпштейн)... которые ПЛОТНО держали за промежность ЭТИХ &quot;вершителей судеб&quot;... Клинтонов, Трампов и Байданов.... и им подобных.
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