Что скрывает смерть главного свидетеля самого грязного скандала Америки

Алексей Тан

Что скрывает смерть главного свидетеля самого грязного ==== ОНА (смерть) скрывает, многочисленную группу "людей"... помазанную одной "жидкостью"... Ключевых, связанных с мировой политикой!!...и скрывает не ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ число представителей, определённой группы людей, (к которой и относился убиённый Эпштейн)... которые ПЛОТНО держали за промежность ЭТИХ "вершителей судеб"... Клинтонов, Трампов и Байданов.... и им подобных.