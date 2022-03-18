"Деньги голову вскружили?": странный поступок "богача" обескуражил жителей Приморья

Жителей Уссурийска не на шутку обескуражил странный поступок местного "богача". Дело в том, что в Telegram — канале mark2_che (12+) автор блога опубликовал пост, в котором он рассказал, что нашел выброшенную полную упаковку сахара из известного кафе быстрого питания, который недавно приостановил работу.
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