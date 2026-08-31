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Царьград

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Гинцбург назвал виды рака, которые удастся победить с помощью новой терапии

Гинцбург назвал виды рака, которые удастся победить с помощью новой терапии

По прогнозу Александра Гинцбурга, уже через три-шесть лет благодаря развитию иммунной терапии могут быть побеждены меланома, мелкоклеточный рак легких, а также рак мочевого пузыря и колоректальный рак.

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