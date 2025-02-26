В чем проявляется растущая “сила” Tron. Смотрим метрики

Активность сети Tron продолжает расти, чему свидетельствует стабильное увеличение 14-дневнего скользящего среднего количества активных адресов, что указывает на возрастание интереса пользователей и расширение применения сети даже в условиях рыночной волатильности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии