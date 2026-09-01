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В штате Орегон построят первую в мире станцию сверхгорячей геотермальной энергии

В штате Орегон построят первую в мире станцию сверхгорячей геотермальной энергии

Геотермальная энергетика традиционно ограничена регионами с вулканической активностью, где горячие породы залегают относительно неглубоко.

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