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«Сбер» и ПСБ разошлись во мнениях, решены ли проблемы в расчётах между Россией и Индией

Вся необходимая для расчетов между Россией и Индией инфраструктура выстроена и работает, проблем с платежами сейчас нет, заявил управляющий филиалом Сбербанка в Индии Иван Носов, выступая на ВЭФ.

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