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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Колпачки для шин: четыре причины почему от них нельзя отказываться

Неотъемлемым атрибутом колеса является его шина, которая накачивается воздухом через ниппель. На последний навинчивается специальный колпачок, но некоторые автомобилисты уверены, что эта деталь носит лишь эстетическую функцию и ее использование необязательно.

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