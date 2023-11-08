В Алтайском крае животные почти в три раза чаще стали болеть бешенством

Контакт с больным животным (даже бездомной кошечкой или собачкой) может иметь для человека очень печальные последствия Ситуация с бешенством в Алтайском крае остается напряженной, а география распространения стала значительно шире: в 2023 году на территории 13 районов были выявлены случаи заболевания у животных.