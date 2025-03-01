Премьер-министр Болгарии пожелал Украине быть сильной и смелой

Солидарность с Украиной выразил премьер-министр Болгарии Росен Желязков в связи со встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая закончилась скандалом, 1 марта передает Болгарское национальное радио.
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