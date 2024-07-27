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Представитель ЦАХАЛ заявил о подготовке ответа на атаку по Голанским высотам

Представитель ЦАХАЛ заявил о подготовке ответа на атаку по Голанским высотам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит ответ на атаку по Голанским высотам, за которой стоит ливанское шиитское движение «Хезболла», заявил 27 июля представитель израильского военного ведомства Даниэль Хагари во время брифинга.

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Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
Жидам дают пиз.ды! И это радует!
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