Ваһапов фестивале кысаларында үтүче Яшь башкаручылар бәйгесенең финалында Рәзил Габбасов һәм «Яшь буын» ансамбле чыгыш ясый🪗 Видео: Зөлфия Шәвәлиева.
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Ваһапов фестивале кысаларында үтүче Яшь башкаручылар бәйгесенең финалында Рәзил Габбасов һәм «Яшь буын» ансамбле чыгыш ясый🪗 Видео: Зөлфия Шәвәлиева.