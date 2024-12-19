Мужчина из Белоруссии заехал в Петрозаводск и заблудился

Сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю большегруза в карельской столице В ночь с понедельника на вторник в Госавтоинспекцию Петрозаводска поступил сигнал о грузовике, который мешает движению на Первомайском проспекте.
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