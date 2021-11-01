Причина, по которой Джон Леннон не любил знаковый для «Битлз» альбом Abbey Road

Abbey Road — одиннадцатый студийный альбом британцев The Beatles, который увидел свет в сентябре 1969 года и моментально стал хитом (собственно, как и большая часть всего материала ливерпульской четвёрки)! Как не сложно догадаться, своё название пластинка получила от улицы Лондона, на которой, непосредственно, и располагалась студия звукозаписи.
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