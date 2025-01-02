Вместо катаний с горок, новоаннинцы отправились на "тихую" охоту. 🍄🟫🍄🟫🍄🟫 А что необычного у вас случилось в первые дни января?.
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Вместо катаний с горок, новоаннинцы отправились на "тихую" охоту. 🍄🟫🍄🟫🍄🟫 А что необычного у вас случилось в первые дни января?.