Нос по морю: у Китая растет интерес к Севморпути

Китай заинтересован в более широком использовании Северного морского пути на фоне роста напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил «Известиям» министр Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков.
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