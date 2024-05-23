«Джим Пуговка и Машинист Лукас»: Сказка странствий

Старая добрая сказка о драконах, паровозах и поиске себя Далеко-далеко существует крошечная страна — Метландия — маленький островок в море со своим королевским замком, магазинчиком, железной дорогой и четырьмя жителями, включая их королевское величество, рассеянного и чудаковатого, но добродушного монарха.