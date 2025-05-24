На Украине заочно осудили на 8 лет главу Дагестана

Главу Дагестана Сергея Меликова на Украине заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).