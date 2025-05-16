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Квартиранты теперь смогут прописывать своих детей в на съёмных квартирах без согласия их собственников

Квартиранты теперь смогут прописывать своих детей в на съёмных квартирах без согласия их собственников

﻿﻿Мы сдали квартиру двум людям, но оказалось, что там уже прописано пятеро человек. Как это возможно? Правда ли, что теперь любой арендатор может зарегистрировать своего ребенка в съемной квартире без согласия собственника? После того, как я опубликовал свой последний пост на эту тему, я получил много вопросов: правда ли это? Как это нововведение работает на практике? Давайте рассмотрим это подробнее.

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