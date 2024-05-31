Для чего в средневековой Европе использовали необычные мечи с лопаткой на конце

Античная и средневековая история подарили человечеству огромное многообразие холодного оружия. Создано его было так много, что ученые и любители уже не первое десятилетие бьются в попытках создания действительно всеобъемлющей и универсальной классификации.
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