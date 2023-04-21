Северные конкуренты Колумба

Любому человеку, находящемуся на северной оконечности острова Ньюфаундленд, на продуваемом всеми северными ветрами берегу бухты Л’Анс-о-Медоуз (L’Anse aux Meadows), трудно осознать масштабы археологических раскопок, которые простираются вокруг него.