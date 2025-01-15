Пророческие слова Никиты Михалкова: Прошли годы, а всё ещё стыдно

Юрий анин

Вот уж действительно: скажи правду, назови чёрное чёрным, а белое белым – и твои слова станут пророческими…На кого мы уповаем? На гаранта Конституции, на нашего прекрасного президента… Но это же неправильно – когда десятки миллионов людей ждут каждый год "Прямой линии с президентом". Когда как в лотерею кому-то повезёт и он скажет – "А у нас вот такое безобразие". И через 15 минут этот вопрос будет решён. Но это же неправильно! А где оно – это "ответственное общество"? Где "ответственное руководство на местах"?