Пророческие слова Никиты Михалкова о нашем обществе и Путине. Прошли годы, а всё ещё стыдно - неужели и в будущем ничего не изменится?В последнее время в Сети значительную популярность набрали материалы вроде "Сбылось очередное пророчество Жириновского".
Пророческие слова Никиты Михалкова: Прошли годы, а всё ещё стыдно
Комментарии
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Юрий анин
Вот уж действительно: скажи правду, назови чёрное чёрным, а белое белым – и твои слова станут пророческими…На кого мы уповаем? На гаранта Конституции, на нашего прекрасного президента… Но это же неправильно – когда десятки миллионов людей ждут каждый год "Прямой линии с президентом". Когда как в лотерею кому-то повезёт и он скажет – "А у нас вот такое безобразие". И через 15 минут этот вопрос будет решён. Но это же неправильно! А где оно – это "ответственное общество"? Где "ответственное руководство на местах"?
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Юрий анин
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18 час.
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