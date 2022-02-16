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Сотрудницу суда арестовали за пьяную езду в Павлодаре

Сотрудницу суда арестовали за пьяную езду в Павлодаре

Главного специалиста Павлодарского областного суда задержали за нахождение за рулем Hyundai Accent в нетрезвом состоянии и арестовали на 15 суток, передает корреспондент NUR.

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