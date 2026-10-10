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В Орловской области в результате атаки БПЛА ВСУ повреждена электроподстанция

В Орловской области в результате атаки БПЛА ВСУ повреждена электроподстанция

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 10 октября при помощи дронов атаковали Орловскую область, в результате чего повреждения получила электроподстанция.

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